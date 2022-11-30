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Норвегія передала Україні партію військових автобусів: що відомо

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Середа 30 листопада 2022 15:44
Норвегія передала Україні партію військових автобусів: що відомо Фото: Норвегія передала Україні партію військових автобусів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Норвегія передала Україні п'ять військових автобусів швидкої допомоги. Це відбулось завдяки діяльності Євроатлантичний координаційний центр НАТО з реагування на стихійні лиха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Північноатлантичного альянсу.

"Центр визначив потреби в автобусах швидкої допомоги та сприяв доставці цієї медичної допомоги Міністерству оборони України. Ця пожертва є частиною безпрецедентної підтримки, яку надають союзники НАТО, оскільки Україна продовжує чинити опір агресивній війні Росії", - йдеться у повідомленні.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжить підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Союзники НАТО надають безпрецедентну підтримку, і вчора союзники взяли на себе додаткові зобов'язання щодо Комплексного пакета допомоги НАТО для України. Це фінансуватиме термінову нелетальну підтримку, включаючи паливо та медикаменти.

Євроатлантичний центр координації реагування на стихійні лиха є основним цивільним механізмом реагування на надзвичайні ситуації НАТО в євроатлантичному регіоні.

Він активний цілий рік, працює цілодобово і без вихідних, і в ньому беруть участь усі союзники з НАТО та країни-партнери. Центр функціонує як інформаційно-координаційна система для координації як запитів, і пропозицій допомоги.

Нагадаємо, що Норвегія передає Україні артилерійську установку та зимовий військовий одяг. Країна продовжить підтримувати Збройні сили України і в майбутньому.

Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 млн доларів.

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