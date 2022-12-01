Нідерланди, Естонія та Норвегія передадуть Україні польовий госпіталь
Нідерланди, Естонія та Норвегія передадуть Україні мобільний польовий госпіталь, який допоможе рятувати життя поблизу лінії фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонґрен.
"Прийшла зима, боротьба за територію України триває. Тому разом з Естонією та Норвегією Нідерланди передають Україні мобільний польовий госпіталь. Цей польовий госпіталь допоможе рятувати життя людей поблизу лінії фронту", - написала Оллонґрен.
За інформацією Міноборони, госпіталь складається з кількох контейнерів, там є відділення інтенсивної терапії та операційна.
Зазначено, що відділення інтенсивної терапії розраховане на чотири ліжка. Воно оснащене моніторами, дефібриляторами та іншим обладнанням. В операційній одночасно можуть працювати не більше семи осіб.
Повідомляється, що контейнери надає Естонія, а Нідерланди та Норвегія роблять фінансовий внесок.
Окрім того, Естонія навчає українських фахівців використовувати польовий госпіталь. Нідерланди забезпечують підтримку.
Країни також передають вісім військових машин для транспортування поранених.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Литва планує забезпечити зимовим одягом майже 25 тисяч українських військових. На це витратять понад 2 мільйони євро.
Також раніше ми писали, що Україна отримає від Бельгії дистанційно керовані підводні дрони R7 виробництва компанії ECA Robotics Belgium.
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