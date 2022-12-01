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Нідерланди, Естонія та Норвегія передадуть Україні польовий госпіталь

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Україна, Четвер 01 грудня 2022 16:22
Нідерланди, Естонія та Норвегія передадуть Україні польовий госпіталь Фото: Нідерланди, Естонія та Норвегія передадуть Україні польовий госпіталь (twitter.com/DefensieMin)
Автор: Тетяна Степанова

Нідерланди, Естонія та Норвегія передадуть Україні мобільний польовий госпіталь, який допоможе рятувати життя поблизу лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонґрен.

"Прийшла зима, боротьба за територію України триває. Тому разом з Естонією та Норвегією Нідерланди передають Україні мобільний польовий госпіталь. Цей польовий госпіталь допоможе рятувати життя людей поблизу лінії фронту", - написала Оллонґрен.

За інформацією Міноборони, госпіталь складається з кількох контейнерів, там є відділення інтенсивної терапії та операційна.

Зазначено, що відділення інтенсивної терапії розраховане на чотири ліжка. Воно оснащене моніторами, дефібриляторами та іншим обладнанням. В операційній одночасно можуть працювати не більше семи осіб.

Повідомляється, що контейнери надає Естонія, а Нідерланди та Норвегія роблять фінансовий внесок.

Окрім того, Естонія навчає українських фахівців використовувати польовий госпіталь. Нідерланди забезпечують підтримку.

Країни також передають вісім військових машин для транспортування поранених.

Нідерланди, Естонія та Норвегія передадуть Україні польовий госпіталь

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Литва планує забезпечити зимовим одягом майже 25 тисяч українських військових. На це витратять понад 2 мільйони євро.

Також раніше ми писали, що Україна отримає від Бельгії дистанційно керовані підводні дрони R7 виробництва компанії ECA Robotics Belgium.

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