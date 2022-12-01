Нідерланди, Естонія та Норвегія передадуть Україні польовий госпіталь

Нідерланди, Естонія та Норвегія передадуть Україні мобільний польовий госпіталь, який допоможе рятувати життя поблизу лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонґрен.

"Прийшла зима, боротьба за територію України триває. Тому разом з Естонією та Норвегією Нідерланди передають Україні мобільний польовий госпіталь. Цей польовий госпіталь допоможе рятувати життя людей поблизу лінії фронту", - написала Оллонґрен.

За інформацією Міноборони, госпіталь складається з кількох контейнерів, там є відділення інтенсивної терапії та операційна.

Зазначено, що відділення інтенсивної терапії розраховане на чотири ліжка. Воно оснащене моніторами, дефібриляторами та іншим обладнанням. В операційній одночасно можуть працювати не більше семи осіб.

Повідомляється, що контейнери надає Естонія, а Нідерланди та Норвегія роблять фінансовий внесок.

Окрім того, Естонія навчає українських фахівців використовувати польовий госпіталь. Нідерланди забезпечують підтримку.

Країни також передають вісім військових машин для транспортування поранених.