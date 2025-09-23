Норвегія заявила про три порушення повітряного простору літаками РФ

Як пише видання, уряд Норвегії приєднався до засудження порушення Росією повітряного простору Естонії минулого тижня. Про це йдеться в окремій заяві, опублікованій після сьогоднішнього засідання НАТО.

За даними норвезького уряду, Росія тричі порушувала норвезький повітряний простір протягом весни та літа цього року.

"Інциденти в Норвегії менші за масштабом, ніж порушення проти Естонії, Польщі та Румунії, як за місцем, так і за тривалістю. Проте ми ставимося до них дуже серйозно", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Він додав, що два інциденти сталися над морем на північний схід від Варде у квітні та серпні, а третій - над незаселеною територією вздовж сухопутного кордону в Східному Фіннмарку в липні.

Відомо, що порушення кордону - за участю винищувачів SU-24, SU-33 і літаків L410 Turbolet - тривали від однієї до чотирьох хвилин. Наразі Норвегія не може визначити, чи були вони навмисними, чи "спричиненими навігаційними помилками".

"Незалежно від причини, це неприйнятно, і ми чітко дали це зрозуміти російській владі", - сказав Стьоре.

Провокації Росії

19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна, перебуваючи в ньому близько 12 хвилин.

У зв’язку з цим МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ для висловлення протесту, а уряд звернувся до союзників по НАТО із запитом на консультації за статтею 4 - востаннє це відбувалося після атаки дронів РФ на Польщу 10 вересня. Попри очевидні факти, Москва заперечила вторгнення своїх літаків у небо Естонії.