Норвегия заявила о трех нарушениях воздушного пространства самолетами РФ

Вторник 23 сентября 2025 14:53
UA EN RU
Норвегия заявила о трех нарушениях воздушного пространства самолетами РФ Фото: премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация в этом году трижды нарушала воздушное пространство Норвегии. Нарушения продолжались от одной до четырех минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как пишет издание, правительство Норвегии присоединилось к осуждению нарушения Россией воздушного пространства Эстонии на прошлой неделе. Об этом говорится в отдельном заявлении, опубликованном после сегодняшнего заседания НАТО.

По данным норвежского правительства, Россия трижды нарушала норвежское воздушное пространство в течение весны и лета этого года.

"Инциденты в Норвегии меньше по масштабу, чем нарушения против Эстонии, Польши и Румынии, как по месту, так и по продолжительности. Однако мы относимся к ним очень серьезно", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.

Он добавил, что два инцидента произошли над морем к северо-востоку от Варде в апреле и августе, а третий - над незаселенной территорией вдоль сухопутной границы в Восточном Финнмарке в июле.

Известно, что нарушения границы - с участием истребителей SU-24, SU-33 и самолетов L410 Turbolet - продолжались от одной до четырех минут. Сейчас Норвегия не может определить, были ли они преднамеренными или "вызванными навигационными ошибками".

"Независимо от причины, это неприемлемо, и мы четко дали это понять российским властям", - сказал Стьоре.

Провокации России

19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна, находясь в нем около 12 минут.

В связи с этим МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ для выражения протеста, а правительство обратилось к союзникам по НАТО с запросом на консультации по статье 4 - последний раз это происходило после атаки дронов РФ на Польшу 10 сентября. Несмотря на очевидные факты, Москва отрицала вторжение своих самолетов в небо Эстонии.

Более того, в ночь на 22 сентября в Дании останавливали работу международного аэропорта Копенгагена из-за появления нескольких дронов в воздушном пространстве. Также в столице Норвегии, Осло, был полностью закрыт аэропорт "Гардермуен". Причиной стала фиксация неизвестных дронов.

Сегодня НАТО заявило, что нарушение российскими самолетами воздушного пространства Эстонии является частью безответственного поведения РФ. Союзники подчеркнули: их ответ и в дальнейшем будет жестким.

