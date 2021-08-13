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Норвегия закрывает посольство в Афганистане, а Германия сокращает свое

Автор: Дмитрий Левицкий

Норвегия объявила об эвакуации и закрытии своего посольства в Кабуле, а Германия решила сократить свое диппредставительство в Афганистане до минимума. На такой шаг страны пошли на фоне наступления боевиков "Талибана" на Кабул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издания Reuters и Der Spiegel.

Министр иностранных дел Норвегии Инэ Эриксен Сорейде объявила, что страна решила эвакуировать своих дипломатов из Афганистана, а также местных сотрудников и их семьи.

В то же время министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил о решении сократить до минимума количество своих дипломатов в Афганистане. Маас уже связался с госсекретарем США Энтони Блинкеном и попросил помощи в эвакуации персонала немецкого посольства.

Напомним, вчера об эвакуации своего посольства в Афганистане объявила Дания.

Вывезти своих дипломатов из Кабула также решили и США, но посольство закрывать не планируют.

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НорвегияГерманияАфганистанКабул