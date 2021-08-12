Посольство США в Кабуле продолжит работу после эвакуации части сотрудников, - Госдеп

США направят войска в международный аэропорт Кабула для помощи в эвакуации сотрудников посольства в столице Афганистана. При этом дипмиссия продолжит свою работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса .

По его словам, в Кабул будут направлены американские военные, чтобы оказать помощь в эвакуации части сотрудников посольства США в столице Афганистана. При этом он отметил, что дипломатическая миссия продолжит работу.

Прайс добавил, что пока полномасштабная эвакуация американских дипломатов из Афганистана не планируется. Посольство останется открытым для оказания консульских услуг и гуманитарной помощи.

По данным источников CNN, для безопасности сотрудников посольство США в Афганистане может быть перенесено на территорию аэропорта в Кабуле. Собеседники издания отметили, что это позволит при необходимости в короткие сроки вывезти дипломатов из страны.