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Посольство США в Кабуле продолжит работу после эвакуации части сотрудников, - Госдеп

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Вашингтон, Четверг 12 августа 2021 21:43
Посольство США в Кабуле продолжит работу после эвакуации части сотрудников, - Госдеп Фото: посольство США в Афганистане (af_usembassy_gov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США направят войска в международный аэропорт Кабула для помощи в эвакуации сотрудников посольства в столице Афганистана. При этом дипмиссия продолжит свою работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, в Кабул будут направлены американские военные, чтобы оказать помощь в эвакуации части сотрудников посольства США в столице Афганистана. При этом он отметил, что дипломатическая миссия продолжит работу.

Прайс добавил, что пока полномасштабная эвакуация американских дипломатов из Афганистана не планируется. Посольство останется открытым для оказания консульских услуг и гуманитарной помощи.

По данным источников CNN, для безопасности сотрудников посольство США в Афганистане может быть перенесено на территорию аэропорта в Кабуле. Собеседники издания отметили, что это позволит при необходимости в короткие сроки вывезти дипломатов из страны.

Напомним, на фоне наступления талибов МИД Украины рекомендовал украинцам немедленно покинуть Афганистан.

Отметим, талибы за день захватили пять столиц провинций Афганистана. Под их контролем находится более трети административных центров страны.

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Соединенные Штаты Америки Афганистан Кабул
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