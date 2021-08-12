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Талибы за день захватили пятую столицу провинции Афганистана

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Кабул, Четверг 12 августа 2021 21:07
Талибы за день захватили пятую столицу провинции Афганистана Фото: талибы захватили столицу провинции Бадгис - Калайи-Нау (twitter.com/HammadMalik563)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Радикальное движения "Талибан" объявило о захвате пятого за день крупного города - Калайи-Нау, столицы провинции Бадгис на северо-западе Афганистана. Ранее боевики заявили о взятии под контроль городов Герат, Кандагар, Газни и Таринкот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Аль-Джазира.

По данным издания, центр провинции Бадгис был захвачен талибами вечером 12 августа. Боевики заняли управление национальной безопасности и разведки, захватали большое количество оружия, боеприпасов и техники. Кроме того, радикалам сдалось много военнослужащих правительственных войск.

Ранее стало известно о переходе под контроль талибов городов Герат, Кандагар, Газни и Таринкот.

За последние дни захватили талибы столицы 12 из 34 провинций Афганистана - Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан, Бадахшан, Герат, Кандагар и Калайи-Нау.

Отметим, на фоне наступления талибов МИД Украины рекомендовал украинцам немедленно покинуть Афганистан.

Напомним, Госдепартамент США намерен объявить об эвакуации сотрудников своего посольства из столицы Афганистана Кабула.

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Талибан Афганистан Кабул
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