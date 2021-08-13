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Норвегія закриває посольство в Афганістані, а Німеччина скорочує своє

Автор: Дмитро Левицький

Норвегія оголосила про евакуацію та закриття свого посольства в Кабулі, а Німеччина вирішила скоротити своє диппредставництво в Афганістані до мінімуму. На такий крок країни пішли на тлі наступу бойовиків "Талібану" на Кабул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Reuters та Der Spiegel.

Міністр закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сорейде оголосила, що країна вирішила евакуювати своїх дипломатів з Афганістану, а також місцевих співробітників та їх сім'ї.

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас повідомив про рішення скоротити до мінімуму кількість своїх дипломатів в Афганістані. Маас вже зв'язався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та попросив допомоги в евакуації персоналу німецького посольства.

Нагадаємо, вчора про евакуацію свого посольства в Афганістані оголосила Данія.

Вивезти своїх дипломатів з Кабулу також вирішили і США, але посольство закривати не планують.

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НорвегияГерманияАфганистанКабул