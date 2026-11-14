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Норвегія заборонила в'їзд російським спортсменам, - Сибіга

22:55 14.11.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
Норвегія заборонила в'їзд російським спортсменам, - Сибіга Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (facebook.com/andrij.sybiha)
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Норвегія заборонила в'їзд професійним спортсменам та допоміжному персоналу з Росії та Білорусі на міжнародні змагання через триваючу агресію проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у соцмережі X.

Рішення норвезької влади стало прямою відповіддю на послаблення обмежень міжнародними спортивними федераціями.

За словами міністра, спроби повернути представників РФ до міжнародних змагань не можна відокремлювати від реальності війни, оскільки російський елітний спорт залишається тісно пов'язаним з державними структурами Кремля.

"Надання спортсменам нейтрального статусу не скасовує автоматично ці зв'язки", - наголосив Сибіга.

Завдяки тому, що Фінляндія, Канада, а тепер і Норвегія вживають конкретних заходів, міжнародний опір поверненню Росії до спорту продовжує зростати.

У міністерстві зазначають, що рішення спортивних федерацій не можуть скасовувати відповідальність урядів враховувати ширші наслідки російської агресії.

"Я дякую Норвегії та нашим норвезьким партнерам за це важливе рішення та їхню принципову солідарність з Україною", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, що Україна послідовно виступає проти повернення представників країни-агресора на міжнародну арену.

Зокрема, 8 листопада міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав бойкотувати участь Росії в чемпіонаті світу з хокею. Він наголосив, що спортивні чиновники, які намагаються повернути росіян до змагань, фактично стають співучасниками їхніх воєнних злочинів.

Раніше, 1 листопада, глава українського МЗС також різко розкритикував позицію Спортивного арбітражного суду, заявивши, що рішення CAS щодо російського хокею заплямує лід українською кров'ю.

У відомстві підкреслили, що допуск російських атлетів до міжнародних турнірів легітимізує агресію РФ, тому подібні кроки мають бути негайно скасовані.

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Хокей Андрій Сибіга МЗС України Норвегія Російська Федерація Білорусь
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