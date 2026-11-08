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Сибіга закликав бойкотувати участь Росії в чемпіонаті світу з хокею

19:50 08.11.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук
Сибіга закликав бойкотувати участь Росії в чемпіонаті світу з хокею Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (facebook.com/andrij.sybiha)
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Міжнародні спортивні чиновники, які повертають росіян до змагань, стають співучасниками їхніх воєнних злочинів. Це стосується і Міжнародної федерації хокею на льоду.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в X.

Голова української дипломатії різко засудив рішення включити Росію до оновленого розкладу чемпіонату світу серед юніорів 2027 року замість Норвегії.

Він наголосив, що це викликає серйозне занепокоєння щодо можливого впливу Москви.

"Норвезькі гравці заслужили своє місце завдяки спортивним заслугам. Позбавлення їх цього місця заради країни, яка веде агресивну війну, є ганьбою для всієї спортивної спільноти", - зазначив Сибіга.

МЗС України вимагає скасувати ганебне рішення Міжнародної федерації хокею на льоду та повністю підтримує норвезьку сторону.

"Ми закликаємо до бойкоту участі Росії в чемпіонаті та наполягаємо на припиненні міжнародного фінансування федерації за це ганебне рішення. Лід не повинен стати платформою для Росії, щоб розбити лід із цивілізованим світом", - підкреслив міністр.

Він додав, що спорт ніколи не повинен використовуватися для легітимізації агресора, а Росія має залишатися поза змаганнями, поки триває її війна проти України.

Нагадаємо, що рішення щодо допуску російських спортсменів та команд до міжнародних змагань викликають різку критику та обурення в Україні.

Зокрема, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що рішення CAS щодо російського хокею заплямує лід українською кров'ю, адже допуск росіян є фактично легітимізацією агресії РФ.

Водночас на тлі цього Міжнародна федерація хокею ухвалює рішення щодо інших збірних-агресорів, наприклад, Білорусь не допустили до чемпіонату світу з хокею 2027 року, заборонивши її національним командам брати участь у турнірах.

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МЗС України Російська Федерація Чемпіонат світу з хокею Андрій Сибіга Хокей
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