Сибіга закликав бойкотувати участь Росії в чемпіонаті світу з хокею

Міжнародні спортивні чиновники, які повертають росіян до змагань, стають співучасниками їхніх воєнних злочинів. Це стосується і Міжнародної федерації хокею на льоду.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в X .

Голова української дипломатії різко засудив рішення включити Росію до оновленого розкладу чемпіонату світу серед юніорів 2027 року замість Норвегії.

Він наголосив, що це викликає серйозне занепокоєння щодо можливого впливу Москви.

"Норвезькі гравці заслужили своє місце завдяки спортивним заслугам. Позбавлення їх цього місця заради країни, яка веде агресивну війну, є ганьбою для всієї спортивної спільноти", - зазначив Сибіга.

МЗС України вимагає скасувати ганебне рішення Міжнародної федерації хокею на льоду та повністю підтримує норвезьку сторону.

"Ми закликаємо до бойкоту участі Росії в чемпіонаті та наполягаємо на припиненні міжнародного фінансування федерації за це ганебне рішення. Лід не повинен стати платформою для Росії, щоб розбити лід із цивілізованим світом", - підкреслив міністр.

Він додав, що спорт ніколи не повинен використовуватися для легітимізації агресора, а Росія має залишатися поза змаганнями, поки триває її війна проти України.