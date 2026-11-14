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Норвегия запретила въезд российским спортсменам, - Сибига

22:55 14.11.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Норвегия запретила въезд российским спортсменам, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (facebook.com/andrij.sybiha)
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Норвегия запретила въезд профессиональным спортсменам и вспомогательному персоналу из России и Беларуси на международные соревнования из-за продолжающейся агрессии против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети X.

Решение норвежских властей стало прямым ответом на ослабление ограничений международными спортивными федерациями.

По словам министра, попытки вернуть представителей РФ в международные соревнования нельзя отделять от реальности войны, поскольку российский элитный спорт остается тесно связанным с государственными структурами Кремля.

"Предоставление спортсменам нейтрального статуса не отменяет автоматически эти связи", - подчеркнул Сибига.

Благодаря тому, что Финляндия, Канада, а теперь и Норвегия принимают конкретные меры, международное сопротивление возвращению России в спорт продолжает расти.

В министерстве отмечают, что решения спортивных федераций не могут отменять ответственность правительств учитывать более широкие последствия российской агрессии.

"Я благодарю Норвегию и наших норвежских партнеров за это важное решение и их принципиальную солидарность с Украиной", - добавил глава МИД.

Напомним, что Украина последовательно выступает против возвращения представителей страны-агрессора на международную арену.

В частности, 8 ноября министр иностранных дел Андрей Сибига призвал бойкотировать участие России в чемпионате мира по хоккею. Он подчеркнул, что спортивные чиновники, пытающиеся вернуть россиян в соревнования, фактически становятся соучастниками их военных преступлений.

Ранее, 1 ноября, глава украинского МИД также подверг резкой критике позицию Спортивного арбитражного суда, заявив, что решение CAS относительно российского хоккея запятнает лед украинской кровью.

В ведомстве подчеркнули, что допуск российских атлетов к международным турнирам легитимизирует агрессию РФ, поэтому подобные шаги должны быть немедленно отменены.

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