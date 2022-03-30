Норвегия после выступления Зеленского решила передать Украине противотанковое оружие

Норвегия решила передать еще больше противотанкового вооружения Украине, чтобы наша страна могла и дальше защищать себя от российских оккупантов. Решение было принято после выступления президента Владимира Зеленского .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Добавим, что последняя поставка от Норвегии, которая уже завершена, содержит 2 тысячи противотанкового оружия M72 .

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский обратился в Норвегию с просьбой предоставить передвижные зенитно-ракетные комплексы и противокорабельные ракеты "Гарпун".

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