ru ua
Ср, 30 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Норвегия увеличила поставки в Украину противотанкового оружия в два раза

Новина українською →
Украина, Среда 30 марта 2022 14:48
Норвегия увеличила поставки в Украину противотанкового оружия в два раза Фото: Поставки противотанкового оружия из Норвегии увеличены в два раза (suspilne.media)
Автор: Александр Белоус

Норвегия передала Украине больше оружия, чтобы помочь стране защитить себя от вторжения России. Всего Украине подарено 4000 единиц противотанкового оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По сообщению министерства обороны Норвегии, последняя поставка, которая уже завершена, составляет 2000 противотанковых средств M72, в результате чего общее количество M72, подаренных Норвегией, увеличилось до 4000 единиц.

M72 LAW - легкое противотанковое оружие, одноразовый ручной противотанковый гранатомет.

Ранее сообщалось, что Дания передала Украине 2,7 тысячи единиц противотанковых гранатометов M72 LAW.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Норвегия
NEWS
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
DAILY
Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле
Милан Лелич, Владислав Красинский Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле