Норвегия увеличила поставки в Украину противотанкового оружия в два раза

Норвегия передала Украине больше оружия, чтобы помочь стране защитить себя от вторжения России. Всего Украине подарено 4000 единиц противотанкового оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По сообщению министерства обороны Норвегии, последняя поставка, которая уже завершена, составляет 2000 противотанковых средств M72, в результате чего общее количество M72, подаренных Норвегией, увеличилось до 4000 единиц.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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