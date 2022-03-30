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Зеленский попросил у Норвегии передвижные ЗРК и ракеты против кораблей

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Киев, Среда 30 марта 2022 15:30
Зеленский попросил у Норвегии передвижные ЗРК и ракеты против кораблей Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Норвегию предоставить передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противокорабельные ракеты "Гарпун". И пообещал, что это вооружение будет использовано только для защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента к парламенту Норвегии.

"Свобода должна быть вооружена не хуже тирании... Я хочу назвать четко, что нам нужно. В частности, противокорабельное вооружение - ракеты "Гарпун", а также противовоздушные системы NASAMS. Кроме этого, мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, артиллерийских систем. Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы и вашей свободы", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью The Economist заявил, что Украине не хватает интенсивного вооружения для победы над Россией.

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