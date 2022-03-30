Норвегія після виступу Зеленського вирішила передати Україні протитанкову зброю

Норвегія вирішила передати ще більше протитанкового озброєння Україні, аби наша країна могла й надалі захищати себе від російських окупантів. Рішення було прийнято після виступу президента Володимира Зеленського.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Додамо, що остання поставка від Норвегії, яка вже завершена, містить 2 тисячі протитанкової зброї M72.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський звернувся до Норвегії з проханням надати пересувні зенітно-ракетні комплекси та протикорабельні ракети "Гарпун".
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