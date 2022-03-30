ru ua
Ср, 30 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Норвегия после выступления Зеленского решила передать Украине противотанковое оружие

Новина українською →
Среда 30 марта 2022 18:40
Норвегия после выступления Зеленского решила передать Украине противотанковое оружие Фото: Норвегия после выступления Зеленского решила передать Украине противотанковое оружие (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Норвегия решила передать еще больше противотанкового вооружения Украине, чтобы наша страна могла и дальше защищать себя от российских оккупантов. Решение было принято после выступления президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Добавим, что последняя поставка от Норвегии, которая уже завершена, содержит 2 тысячи противотанкового оружия M72.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский обратился в Норвегию с просьбой предоставить передвижные зенитно-ракетные комплексы и противокорабельные ракеты "Гарпун".

Война России против Украины длится тридцать пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Норвегия
NEWS
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
DAILY
Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле
Милан Лелич, Владислав Красинский Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле