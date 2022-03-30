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Норвегія після виступу Зеленського вирішила передати Україні протитанкову зброю

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Середа 30 березня 2022 18:40
Норвегія після виступу Зеленського вирішила передати Україні протитанкову зброю Фото: Норвегія після виступу Зеленського вирішила передати Україні протитанкову зброю (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Норвегія вирішила передати ще більше протитанкового озброєння Україні, аби наша країна могла й надалі захищати себе від російських окупантів. Рішення було прийнято після виступу президента Володимира Зеленського.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Додамо, що остання поставка від Норвегії, яка вже завершена, містить 2 тисячі протитанкової зброї M72.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський звернувся до Норвегії з проханням надати пересувні зенітно-ракетні комплекси та протикорабельні ракети "Гарпун".

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