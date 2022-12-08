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Норвегія встановила ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель

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Норвегія, Четвер 08 грудня 2022 18:58
Норвегія встановила ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель Фото: Норвегія встановила ліміт цін на російську нафту (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У рамках санкцій Норвегія запровадила обмеження цін на рівні 60 доларів за барель сирої нафти з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт норвезького уряду.

"У рамках санкцій Норвегія запровадила цінову стелю в 60 доларів за барель сирої нафти з Росії. Це відповідає стелі цін, прийнятій ЄС і країнами G7. Стеля ціни на нафту допоможе знизити доходи Росії від продажу сирої нафти в треті країни", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра закордонних справ Норвегії, країна продовжує підтримувати ЄС та інших союзників щодо санкцій проти Росії, щоб підтримувати тиск на уряд країни та її прихильників.

Зазначено, що вже діє заборона на імпорт, купівлю та передачу російської нафти до Норвегії, ЄС і третіх країн, яка набула чинності 5 грудня. Із запровадженням граничної ціни надається звільнення від заборони надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі та посередництва російської сирої нафти, що продається нижче фіксованої граничної ціни.

Нагадаємо, 2 грудня країни Європейського Союзу змогли погодити обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, що значним чином впливатиме на доходи РФ.

Додамо, через санкції видобуток російської нафти може скоротитися на третину - з 1,5 до 1 млн барелів на добу на початку 2023 року.

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