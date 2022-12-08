ua ru
Чт, 08 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Норвегия установила лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель

Новина українською →
Норвегия, Четверг 08 декабря 2022 18:58
Норвегия установила лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель Фото: Норвегия установила предел цен на российскую нефть (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В рамках санкций Норвегия ввела ограничение цен на уровне 60 долларов за баррель сырой нефти из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт норвежского правительства.

"В рамках санкций Норвегия ввела ценовой потолок в 60 долларов за баррель сырой нефти из России. Это соответствует потолку цен, принятому ЕС и странами G7. Потолок цены на нефть поможет снизить доходы России от продажи сырой нефти в третьи страны", - говорится в сообщении. .

По словам министра иностранных дел Норвегии, страна продолжает поддерживать ЕС и других союзников по поводу санкций против России, чтобы поддерживать давление на правительство страны и ее сторонников.

Отмечено, что уже действует запрет на импорт, покупку и передачу российской нефти в Норвегию, ЕС и третьи страны, который вступил в силу 5 декабря. С введением предельной цены предоставляется освобождение от запрета на оказание профессиональной помощи, посреднических услуг, финансирования и финансовой помощи для транспортировки, торговли и посредничества российской сырой нефти, продаваемой ниже фиксированной предельной цены.

Напомним, 2 декабря страны Европейского Союза смогли согласовать ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, что будет значительным образом влиять на доходы РФ.

Добавим, из-за санкций добыча российской нефти может сократиться на треть - с 1,5 до 1 млн баррелей в сутки в начале 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НАФТА Норвегия
NEWS
За месяц в ВСУ на вооружение поступило 7 БПЛА украинского производства, - Резников
За месяц в ВСУ на вооружение поступило 7 БПЛА украинского производства, - Резников
DAILY
"Изгнание" ОПЗЖ и прицел на следующие выборы: чем живет Верховная рада во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько "Изгнание" ОПЗЖ и прицел на следующие выборы: чем живет Верховная рада во время войны