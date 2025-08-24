Норвегія виділяє близько 700 млн доларів на системи Patriot для України

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Штере повідомив, що країна виділяє близько 7 мільярдів норвезьких крон (приблизно 695,7 млн доларів) на зміцнення протиповітряної оборони України.

За його словами, разом із Німеччиною Норвегія забезпечує постачання потужних систем ППО, щоб підтримати Україну в боротьбі за захист території та цивільного населення від російських повітряних атак.

Норвегія та Німеччина оплачують дві системи Patriot із ракетами.

Крім того, Осло робить внесок у придбання радарів протиповітряної оборони від німецького виробника Hensoldt та систем ППО від компанії Kongsberg.

Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік підкреслив важливість ППО для захисту як цивільних, так і військових об’єктів.

"Протиповітряна оборона також має вирішальне значення для захисту військових частин та інфраструктури. Зараз ми об’єднуємо зусилля з Німеччиною, щоб ще більше посилити зусилля", - Сандвік.