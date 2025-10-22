ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський прибув з візитом до Норвегії

Середа 22 жовтня 2025 12:07
UA EN RU
Зеленський прибув з візитом до Норвегії Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Мілан Лєліч

Президент України Володимир Зеленський сьогодні зранку, 22 жовтня, прибув з візитом до Норвегії. У столиці країни, Осло, він зустрівся з прем'єр-міністром приймаючої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря президента України Сергія Никифорова журналістам та Aftenposten.

"Я сердечно вітаю президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську. Норвегія підтримує Україну в її прагненні до міцного і справедливого миру, на який заслуговує український народ", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Зазначається, що візит до Норвегії є частиною європейського турне Зеленського. Зміст зустрічі зі Стьоре наразі невідомий.

"Норвегія надає Україні тверду та постійну підтримку. Вкрай важливо підтримувати тісний діалог з українською владою, щоб ця підтримка відповідала потребам на місцях", - підкреслив Стьоре.

Відомо, що після зустрічі зі Стьоре президент України вирушить до Швеції.

Допомога Україні від Норвегії

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв про домовленості з Норвегією та Нідерландами щодо допомоги з відновлення енергосистеми України після російських атак.

Також Норвегія оголосила про збільшення цивільної підтримки України у 2026 році. Кошти спрямують на відновлення енергетики, підтримку лікарень і шкіл, гуманітарну допомогу та зміцнення обороноздатності України.

Так, уряд Норвегії пропонує збільшити цивільну підтримку Україні на 15 млрд норвезьких крон, що прирівнюється до приблизно 1,73 мільярдів доларів, у 2026 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Норвегія
Новини
У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії
У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію