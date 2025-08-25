Норвегія хоче виділити 8,5 млрд доларів для України: що відомо

Норвегія планує у 2026 році виділити Україні близько 8,5 млрд доларів у рамках продовження програми підтримки. Кошти мають бути схвалені парламентом країни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільній з президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві.

"Сьогодні я оголосив, що підтримка України у 2025 році буде продовжена і у 2026 році. Це передбачає 8,45 мільярда. Я запропоную парламенту виділити цю суму", - сказав він.

За словами прем’єра, Норвегія збереже високий рівень допомоги й надалі. Він підкреслив, що парламент уже неодноразово одностайно підтримував ініціативи на підтримку України, і висловив упевненість у схваленні нового пакета фінансування.

Стере наголосив, що ключовим пріоритетом є посилення обороноздатності України, а допомога формується з урахуванням її актуальних потреб.