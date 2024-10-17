Норвегія виділить 250 млн євро на відновлення української енергетики

Допомога Україні від Норвегії

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Норвегія за останні місяці надала Україні військову допомогу на 90 млн євро.

При цьому в червні Норвегія виділила 1,1 млрд крон (близько 74 млн доларів) на відновлення енергетичних об'єктів в Україні, які були пошкоджені внаслідок російських ударів.

У вересні стало відомо, що Норвегія передасть Міжнародному фонду для України 570 млн норвезьких крон (48,28 млн євро). Кошти витратить на закупівлю безпілотників та систем протиповітряної оборони для українських військових.

Також нещодавно повідомлялося, що ​уряд Норвегії планує збільшити допомогу Україні.

А минулого тижня Норвегія виділила 88 млн доларів на розширення виробництва зброї для України.

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