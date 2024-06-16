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Норвегія виділила Україні мільйони доларів на ремонт енергетики

Бюргеншток, Неділя 16 червня 2024 13:24
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Норвегія виділила Україні мільйони доларів на ремонт енергетики Фото: прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Норвегія виділила Україні фінансову допомогу на ремонт енергетики, яка була пошкоджена внаслідок російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Уряд Норвегії надасть Україні 1,1 млрд крон (близько 74 млн доларів) на допомогу в ремонті енергетичної інфраструктури.

"Росія здійснює масові, систематичні атаки, щоб паралізувати енергомережу, але українці працюють день і ніч, щоб забезпечити необхідне постачання електроенергії для населення", - заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стере.

Він зазначив, що Норвегія веде діалог з Україною про використання наданих коштів, але "українці найкраще розуміють, що потрібно". Прем'єр також додав, що важливо розпочати ремонт інфраструктури до настання зими.

Норвегія повідомила, що вже вирішено, що 120 мільйонів крон підуть на ремонт енергетики у Харкові. В семи пологових відділеннях і операційних в Харківській області будуть встановлені сонячні батареї.

Нагадаємо, нещодавно Норвегія оголосила про виділення Україні нового пакету військової допомоги.

Саміт миру України

Сьогодні у Швейцарії проходить другий день саміту миру, де обговорюють три ключові питання формули миру, зокрема ядерну та продовольчу безпеку.

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що роботу над декларацією саміту вже завершено. Країни зможуть приєднатися до неї і після завершення саміту.

Додамо, що США також оголосили про виділення Україні фінансової допомоги на підтримку енергетики та гуманітарні потреби.

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