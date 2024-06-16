Норвегія виділила Україні мільйони доларів на ремонт енергетики

Норвегія виділила Україні фінансову допомогу на ремонт енергетики, яка була пошкоджена внаслідок російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Уряд Норвегії надасть Україні 1,1 млрд крон (близько 74 млн доларів) на допомогу в ремонті енергетичної інфраструктури.

"Росія здійснює масові, систематичні атаки, щоб паралізувати енергомережу, але українці працюють день і ніч, щоб забезпечити необхідне постачання електроенергії для населення", - заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стере.

Він зазначив, що Норвегія веде діалог з Україною про використання наданих коштів, але "українці найкраще розуміють, що потрібно". Прем'єр також додав, що важливо розпочати ремонт інфраструктури до настання зими.

Норвегія повідомила, що вже вирішено, що 120 мільйонів крон підуть на ремонт енергетики у Харкові. В семи пологових відділеннях і операційних в Харківській області будуть встановлені сонячні батареї.

Нагадаємо, нещодавно Норвегія оголосила про виділення Україні нового пакету військової допомоги.