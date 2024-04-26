Норвегія за останні місяці надала Україні військову допомогу на 850 млн євро

Норвегія за останні місяці передала Україні військові матеріали на суму близько 1 млрд норвезьких крон (майже 850 млн євро), що належать Збройним силам країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Норвегії.

Допомога включає в себе артилерійські снаряди, протитанкову зброю, мінні тральщики і підтримку в обслуговуванні танків. Серед пожертвувань - 5 тисяч протитанкових ракет M72 і артилерійські снаряди, які використовуються в танках M109. У вартість пожертвувань також входять запасні частини. Крім цього Норвегія виділила до 1,6 млрд норвезьких крон (1,36 млрд євро) на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України. Також Норвегія передала Україні три сапери на шасі танка Leopard 1 і виділила 150 млн норвезьких крон (12,7 млн євро) на обслуговування танків Leopard.