RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Норвегия выделит 250 млн евро на восстановление украинской энергетики

Фото: Норвегия выделит 250 млн евро на восстановление украинской энергетики (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Норвегия выделит новый пакет помощи на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Сумма поддержки составляет 3 млрд норвежских крон (250 млн евро).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Норвегии.

В ведомстве напомнили, что Норвегия намерена увеличить нынешнюю помощь Украине на 5 млрд норвежских крон (более 302 млн евро).

Из них 1,5 млрд норвежских крон (более 90 млн евро) планируется дополнительно направить на энергетику и подготовку к предстоящей зиме в Украине.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить большую поддержку в энергетическом секторе и надеемся принести больше хороших новостей нашим украинским друзьям в течение осени и зимы", - сказал министр иностранных дел Норвегии Эспер Барт Эйде.

Таким образом, общий объем поддержки украинской энергетики со стороны Норвегии составит 3 млрд норвежских крон (250 млн евро).

Помощь Украине от Норвегии

Напомним, в апреле стало известно, что Норвегия за последние месяцы предоставила Украине военную помощь на 90 млн евро.

При этом в июне Норвегия выделила 1,1 млрд крон (около 74 млн долларов) на восстановление энергетических объектов в Украине, которые были повреждены в результате российских ударов.

В сентябре стало известно, что Норвегия передаст Международному фонду для Украины 570 млн. норвежских крон (48,28 млн евро). Средства потратят на закупку беспилотников и систем противовоздушной обороны для украинских военных.

Также недавно сообщалось, что правительство Норвегии планирует увеличить помощь Украине.

А на прошлой неделе Норвегия выделила 88 млн долларов на расширение производства оружия для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НорвегияПомощь Украине