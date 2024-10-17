Норвегия выделит 250 млн евро на восстановление украинской энергетики

Помощь Украине от Норвегии

Напомним, в апреле стало известно, что Норвегия за последние месяцы предоставила Украине военную помощь на 90 млн евро.

При этом в июне Норвегия выделила 1,1 млрд крон (около 74 млн долларов) на восстановление энергетических объектов в Украине, которые были повреждены в результате российских ударов.

В сентябре стало известно, что Норвегия передаст Международному фонду для Украины 570 млн. норвежских крон (48,28 млн евро). Средства потратят на закупку беспилотников и систем противовоздушной обороны для украинских военных.

Также недавно сообщалось, что правительство Норвегии планирует увеличить помощь Украине.

А на прошлой неделе Норвегия выделила 88 млн долларов на расширение производства оружия для Украины.

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