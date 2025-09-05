Норвегія слідом за ЄС знизила цінову стелю на російську нафту

Своїм рішенням Норвегія приєдналась до країн ЄС, які знизили стелю цін на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель.

"Експорт нафти все ще становить третину доходів російського уряду. Зменшення доходів та посилення тиску на російську економіку ускладнює російській владі ведення незаконної війни в Україні", - заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Зазначається, що тепер норвезькі компанії більше не зможуть імпортувати та купувати нафту й нафтопродукти за ціною вище встановленої для Норвегії, ЄС та третіх країн.

Також заборонено надавати технічну допомогу, посередницькі послуги, фінансування або фінансову допомогу, пов'язану з торгівлею, брокерськими послугами або транспортуванням до третіх країн сирої нафти або нафтопродуктів, що походять або експортуються з Росії.