Норвегія слідом за ЄС знизила цінову стелю на російську нафту

Фото: міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Норвегія ухвалила рішення знизити цінову стелю на російську нафту в межах санкцій проти РФ, узгоджених з Європейським Союзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Норвегії.

Своїм рішенням Норвегія приєдналась до країн ЄС, які знизили стелю цін на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель.

"Експорт нафти все ще становить третину доходів російського уряду. Зменшення доходів та посилення тиску на російську економіку ускладнює російській владі ведення незаконної війни в Україні", - заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Зазначається, що тепер норвезькі компанії більше не зможуть імпортувати та купувати нафту й нафтопродукти за ціною вище встановленої для Норвегії, ЄС та третіх країн.

Також заборонено надавати технічну допомогу, посередницькі послуги, фінансування або фінансову допомогу, пов'язану з торгівлею, брокерськими послугами або транспортуванням до третіх країн сирої нафти або нафтопродуктів, що походять або експортуються з Росії.

ЕС знизив цінову стелю на російську нафту

Нагадаємо, 18 липня ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії, згідно з яким максимальну ціну на російську нафту було знижено з 60 до 47,6 долара за барель. Рішення набуло чинності 3 вересня.

Крім того, було запроваджено автоматичний та динамічний механізм для встановлення майбутнього ліміту ціни. Як повідомлялося, гранична ціна має бути на 15% нижче, ніж середня ринкова на сиру нафти Urals за попередній звітній період.

До того ж Канада також знизила цінову стелю на російську нафту - на 12%.

