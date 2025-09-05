Норвегия вслед за ЕС снизила ценовой потолок на российскую нефть

Норвегия приняла решение снизить ценовой потолок на российскую нефть в рамках санкций против РФ, согласованных с Европейским Союзом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Норвегии.
Своим решением Норвегия присоединилась к странам ЕС, которые снизили потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель.
"Экспорт нефти все еще составляет треть доходов российского правительства. Уменьшение доходов и усиление давления на российскую экономику затрудняет российским властям ведение незаконной войны в Украине", - заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.
Отмечается, что теперь норвежские компании больше не смогут импортировать и покупать нефть и нефтепродукты по цене выше установленной для Норвегии, ЕС и третьих стран.
Также запрещено оказывать техническую помощь, посреднические услуги, финансирование или финансовую помощь, связанную с торговлей, брокерскими услугами или транспортировкой в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, происходящих или экспортируемых из России.
Напомним, 18 июля ЕС принял 18-й пакет санкций против России, согласно которому максимальная цена на российскую нефть была снижена с 60 до 47,6 доллара за баррель. Решение вступило в силу 3 сентября.
Кроме того, был введен автоматический и динамический механизм для установления будущего лимита цены. Как сообщалось, предельная цена должна быть на 15% ниже, чем средняя рыночная на сырую нефть Urals за предыдущий отчетный период.
К тому же Канада также снизила ценовой потолок на российскую нефть - на 12%.