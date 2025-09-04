Канада вдарила по Кремлю: знижено цінову стелю на російську нафту

Канада посилює свій тиск на Росію. Країна аж на 12% знизила цінову стелю на російську нафту.

Про це заявив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

"Канада посилює економічний тиск на Росію, тиснучи на одне із її ключових джерел доходів. Скорочуючи доходи від нафти, ми безпосередньо обмежуємо спроможність Росії фінансувати її незаконну війну в Україні", - заявив міністр.

Зокрема, у міністерстві уточнили, що гранична ціна на російську нафту знизилася з 60 доларів до 47,6 доларів за барель, або ж - на 12%. Шампань наголосив, що санкції проти РФ будуть залишатися й надалі.

"Це уточнення цінової стелі відображає ринкові реалії, але також надсилає чіткий сигнал: наші санкції залишатимуться жорсткими, направленими й ефективними та діятимуть стільки, скільки буде необхідно," - наголосив міністр.

Як зазначили у міністерстві, зниження цінової стелі було узгоджено з Європейським союзом та Великою Британією.