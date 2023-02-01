Норвегія розглядає передачу Україні БМП CV90

Міністерство оборони Норвегії розглядає можливість передати Україні CV 9030N (Strf 9030) - експортний варіант сімейства бойових машин CV90, розроблений на замовлення Збройних сил Норвегії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на норвезьке видання TV 2.
Як зазначає видання, Міноборони звернулось до Генштабу країни з проханням розглянути можливість передачі цю військову техніку Україні.
"Уряд постійно розглядає питання про те, чи повинна Норвегія надсилати Україні більше зброї. Ми не коментуємо ці оцінки та будь-які поточні чи майбутні внески. Ми маємо хороший діалог з Україною та союзниками щодо потреб. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде необхідно", - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
Днями РБК-Україна повідомляло, що у лютому уряд Норвегії планує представити в парламенті план довгострокової підтримки України.
Нагадаємо, що Норвегія планує доставити обіцяні танки Leopard 2 до України наприкінці березня. Водночас питання кількості техніки ще обговорюється.
Норвегія відправила Україні 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Повідомляється, що боєприпаси вже залишили територію країни.
Україна отримає понад 100 генераторів від Норвегії для забезпечення підрозділів охорони кордону.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.