Норвегія відправила Україні нову партію артилерійських снарядів: названа кількість
Норвегія відправила Україні 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Повідомляється, що боєприпаси вже залишили територію країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Снаряди можуть використовуватись для декількох видів озброєнь, у тому числі для самохідних гаубиць M-109.
Міністр оборони Норвегії Бьорн Арілд Грам заявив, що його країна продовжить постачати ЗСУ зброю.
"Україна потребує термінової допомоги, і тому ми продовжуємо вивчати, що ще може бути надано із запасів збройних сил. Ми також вивчаємо, що можна отримати безпосередньо від виробника, щоб допомогти ще більше", - сказав Грам.
Раніше Норвегія вже надала Україні 23 самохідні гаубиці M-109, 160 ракет повітря-земля Hellfire, 3 реактивні установки залпового вогню MLRS, 4 тисячі протитанкових ракет, понад 1750 бронежилетів, 3 тисячі захисних касок і 15 тисяч сухих пайків.
Раніше повідомлялося, що сьогодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Норвегії Гаром Стере. Однією з основних тем обговорень були оборонні потреби нашої країни.
Також ми писали, що Норвегія передала партію генераторів українським прикордонникам.
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