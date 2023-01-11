Норвегія передала Україні понад 100 генераторів: що відомо

Україна отримає понад 100 генераторів від Норвегії для забезпечення підрозділів охорони кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Держприкордонслужба отримала обладнання для забезпечення підрозділів охорони кордону", - додали у ДПСУ.

Зазначається, що це відбулось у рамках співпраці з Агентством з питань радіаційної безпеки Королівства Норвегії у сфері протидії РХБЯ загрозам.

Нагадаємо, що ОАЕ передали Україні другу партію генераторів в рамках загальної програми гуманітарної підтримки на 100 млн доларів.

РБК-Україна писало про те, що Україна нещодавно отримала 5 тисяч генераторів від країн-партнерів та міжнародних організацій.

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