Норвегія хоче затвердити п’ятирічну програму підтримки України – ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vart Land .

Через окрему програму Україна має отримати значні кошти. Видання зазначає, що мова йде про мільярди норвезьких крон. У поточному році ця сума буде порівну розподілена на військову та цивільну підтримку.

Уряд Норвегії планує виділити грант на подолання наслідків агресії РФ в Україні. Мова йде про подолання високих цін на електроенергію та продовольство. Схвалення такої програми підтримки Україні може досягти урядової мети витрат 1% ВВП на допомогу у 2023 році.

Норвегія поки не конкретизує суму коштів, оскільки ще невідомо, скільки їх буде потрібно виділити. Проте в Осло впевнені, що підтримка України буде виняткова в плані розміру й тривалості.