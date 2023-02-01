Норвегія розглядає передачу Україні БМП CV90

Міністерство оборони Норвегії розглядає можливість передати Україні CV 9030N (Strf 9030) - експортний варіант сімейства бойових машин CV90, розроблений на замовлення Збройних сил Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на норвезьке видання TV 2.