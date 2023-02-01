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Норвегия рассматривает передачу Украине БМП CV90

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Норвегия, Среда 01 февраля 2023 16:01
Норвегия рассматривает передачу Украине БМП CV90 Фото: Минобороны Норвегии хочет передать Украине БМП CV90 (скриншот: Norwegian Armed Forces)
Автор: Татьяна Зарембо

Министерство обороны Норвегии рассматривает возможность передать Украине CV 9030N (Strf 9030) - экспортный вариант семейства боевых машин CV90, разработанный по заказу Вооруженных сил Норвегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на норвежское издание TV2.

Как отмечает издание, Минобороны обратилось в Генштаб страны с просьбой рассмотреть возможность передачи этой военной техники Украине.

"Правительство постоянно рассматривает вопрос о том, должна ли Норвегия посылать Украине больше оружия. Мы не комментируем эти оценки и какие-либо текущие или будущие взносы. Мы имеем хороший диалог с Украиной и союзниками относительно потребностей. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", - заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

На днях РБК-Украина сообщало, что в феврале правительство Норвегии намерено представить в парламенте план долгосрочной поддержки Украины.

Напомним, что Норвегия планирует доставить обещанные танки Leopard 2 в Украину в конце марта. В то же время, вопрос количества техники еще обсуждается.

Норвегия отправила Украине 10 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Сообщается, что боеприпасы уже покинули территорию страны.

Украина получит более 100 генераторов Норвегии для обеспечения подразделений охраны границы.

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