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Норвегия продлила приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca

Автор: РБК-Украина

Норвежский институт здравоохранения принял решение продлить ограничение на вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Решение об использовании вакцины будет рассмотрено до 15 апреля.

Об этом заявила глава института здравоохранения Камилла Столтенберг, передает NRK.

"Мы приняли решение продлить паузу и принять новое решение к 15 апреля", - заявила она

По ее словам, прежде чем возобновить применение вакцины, необходимо исследовать ее эффективность для разных возрастных групп.

Решение о продолжении приостановки вакцинации препаратом AstraZeneca Столтенберг обосновала количеством серьезных случаев проявления побочных эффектов у граждан после прививки. Кроме того, она подчеркнула, что необходимо также расследовать "более легкие случаи, о которых не сообщалось".

Напомним, ранее ряд стран в ЕС заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов. В частности, было приостановлено применения вакцины AstraZeneca серии ABV5300. Партия данной серии была доставлена в 17 стран Евросоюза и включает в себя 1 млн доз вакцины.

Позже несколько стран объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca.

Решение было принято после вывода регулятора ЕС относительно преимуществ вакцины AstraZeneca над возможными рисками.

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Новости Украины НорвегияВакцина от коронавирусавакцинация
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