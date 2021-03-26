Норвегія продовжила призупинення вакцинації препаратом AstraZeneca

"Ми прийняли рішення продовжити паузу і прийняти нове рішення до 15 квітня", - заявила вона

За її словами, перш ніж відновити застосування вакцини, необхідно дослідити її ефективність для різних вікових груп.

Рішення про продовження призупинення вакцинації препаратом AstraZeneca Столтенберг обґрунтувала кількістю серйозних випадків прояви побічних ефектів у громадян після щеплення. Крім того, вона підкреслила, що необхідно розслідувати "більш легкі випадки, про які не повідомлялося".

Нагадаємо, раніше низка країн ЄС заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca з-за нібито утворення тромбів. Зокрема, було припинено застосування вакцини AstraZeneca серії ABV5300. Партія даної серії була доставлена в 17 країн Євросоюзу і містить 1 млн доз вакцини.