Норвегія попросила Китай допомогти посадити Росію за стіл переговорів, - ЗМІ

Норвегія хоче, щоб Китай допоміг усадити Росію за стіл переговорів з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що Китай має використати свої зв'язки з російським керівництвом, аби допомогти досягти переговорного врегулювання війни в Україні. За його словами, це також піде на користь відносинам Пекіна з Європою.
Заяву він зробив у понеділок, після зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І в Осло. За словами Стьоре, найбільша частина їхньої розмови була присвячена Україні.
"Китай, ймовірно, є країною з найкращим і найпрямішим доступом до російського керівництва. Ми очікуємо, сподіваємося і рішуче закликаємо Китай використовувати цей канал", - сказав він журналістам.
Норвезькі чиновники заявили, що переговори щодо України мають розпочатися без жодних умов. Першим кроком має стати припинення вогню на основі поточної лінії фронту.
"Це саме по собі є великою поступкою з боку України. Це в межах їхньої території", - сказав Стьоре.
Він також зазначив, що співпраця Європи з Китаєм могла б бути глибшою, але цьому заважає війна.
"Існує потенціал для глибшої співпраці між Європою та Китаєм, але доки ця війна триває, а Китай є близьким партнером Росії, це обмежує цю можливість", - додав він.
Нагадаємо, глава Офісу президента Кирило Буданов заявив в інтерв'ю, що Китай справді здатен змусити главу Кремля Володимира Путіна завершити війну проти України.
За його словами, Пекін водночас зацікавлений у продовженні бойових дій, адже отримує від цього власну вигоду.
Тим часом Китай вкотре відкинув звинувачення у підготовці російських військових на своїй території. У МЗС Китаю назвали ці повідомлення "чистим наклепом" і закликали Німеччину об'єктивно оцінювати позицію Пекіна.