Норвегія попросила Китай допомогти посадити Росію за стіл переговорів, - ЗМІ

Норвегія просить Китай натиснути на Росію

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що Китай має використати свої зв'язки з російським керівництвом, аби допомогти досягти переговорного врегулювання війни в Україні. За його словами, це також піде на користь відносинам Пекіна з Європою.

Заяву він зробив у понеділок, після зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І в Осло. За словами Стьоре, найбільша частина їхньої розмови була присвячена Україні.

"Китай, ймовірно, є країною з найкращим і найпрямішим доступом до російського керівництва. Ми очікуємо, сподіваємося і рішуче закликаємо Китай використовувати цей канал", - сказав він журналістам.

Перемовини мають початися без умов

Норвезькі чиновники заявили, що переговори щодо України мають розпочатися без жодних умов. Першим кроком має стати припинення вогню на основі поточної лінії фронту.

"Це саме по собі є великою поступкою з боку України. Це в межах їхньої території", - сказав Стьоре.

Він також зазначив, що співпраця Європи з Китаєм могла б бути глибшою, але цьому заважає війна.

"Існує потенціал для глибшої співпраці між Європою та Китаєм, але доки ця війна триває, а Китай є близьким партнером Росії, це обмежує цю можливість", - додав він.