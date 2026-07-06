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"Чистий наклеп". Китай цинічно відхрестився від підготовки російських окупантів

18:41 06.07.2026 Пн
2 хв
Китай вкотре "підловили" на питанні про спільні навчання з солдатами РФ
aimg Олена Бджола
"Чистий наклеп". Китай цинічно відхрестився від підготовки російських окупантів Фото: речниця МЗС Китаю Мао Нін (Getty Images)
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Китай вкотре цинічно відповів на "занепокоєння" Німеччини щодо підготовки росіян для участі у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці МЗС Китаю Мао Нін.

Китай продовжує відхрещуватися від підготовки солдатів РФ

6 липня 2026 року Мао Нін провела чергову прес-конференцію.

Кореспондент Deutsche Presse-Agentur попросив у неї коментар щодо навчання Китаєм російських окупантів.

"Минулого четверга посла Китаю в Німеччині викликали до МЗС Німеччини на екстрену нараду. Там заявили, що темою стали повідомлення щодо підготовки російських солдатів у Китаї. Який коментар Міністерства закордонних справ із цього приводу? Який вплив ця нарада матиме на китайсько-німецькі відносини?", - запитав журналіст.

Мао Нін відповіла, що це був обмін думками з китайсько-німецьких відносин і питань, що становлять взаємний інтерес.

"Що стосується згаданих вами повідомлень, які викликають стурбованість Німеччини, ми вже чітко заявили, що ці повідомлення є безпідставними і чистим наклепом", - цинічно заявила китайська дипломатка.

У Пекіні виступають за мирні перемовини між РФ та Україною

Також вона додала, що стосовно "української кризи" Китай нібито завжди дотримувався об'єктивної та неупередженої позиції.

"Китай виступає за політичне врегулювання кризи та наполягає на просуванні мирних переговорів своїм власним шляхом. Німеччині слід об'єктивно та раціонально оцінювати позицію та роль Китаю", - зазначила Мао Нін.

Посла Китаю викликали на початку липня до МЗС Німеччини через скандал з навчанням російських солдатів. Раніше агентство Reuters повідомило про ці таємні тренування у Китаї.

На військовому об'єкті у Пекіні у листопаді 2025 року відбулися китайсько-російські навчання. За даними джерел Reuters, таємну військову підготовку окупантів Китаєм особисто схвалив міністр оборони Росії Андрій Білоусов.

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