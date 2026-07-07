Норвегия попросила Китай помочь усадить Россию за стол переговоров, - СМИ

Норвегия просит Китай надавить на Россию

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Китай должен использовать свои связи с российским руководством, чтобы помочь добиться переговорного урегулирования войны в Украине. По его словам, это тоже пойдет на пользу отношениям Пекина с Европой.

Заявление он сделал в понедельник после встречи с министром иностранных дел Китая Ван I в Осло. По словам Стере, наибольшая часть их разговора была посвящена Украине.

"Китай, вероятно, является страной с лучшим и прямым доступом к российскому руководству. Мы ожидаем, надеемся и решительно призываем Китай использовать этот канал", - сказал он журналистам.

Переговоры должны начаться без условий

Норвежские чиновники заявили, что переговоры по Украине должны начаться без всяких условий. Первым шагом должно стать прекращение огня на основе текущей линии фронта.

"Это само по себе большая уступка со стороны Украины. Это в пределах их территории", - сказал Стере.

Он также отметил, что сотрудничество Европы с Китаем могло бы быть глубже, но этому мешает война.

"Существует потенциал для более глубокого сотрудничества между Европой и Китаем, но пока эта война продолжается, а Китай является близким партнером России, это ограничивает эту возможность", - добавил он.