Норвегія підтримала удари по російських аеродромах: Україна має повне право

СБУ провела унікальну операцію

Нагадаємо, що сьогодні, 1 червня, Служба безпеки України здійснила масштабну атаку на російські військові аеродроми. За даними джерел РБК-Україна в СБУ, над підготовкою цієї спецоперації, яка отримала назву "Павутина", працювали півтора року.

Метою було виведення з ладу бомбардувальної авіації противника на глибинних тилових об'єктах. У результаті вдалося уразити щонайменше 41 літак стратегічної авіації Росії.

Атаки були здійснені одразу по чотирьох військових аеродромах - "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Детальніше про все, що наразі відомо про унікальну за масштабами та виконанням спецоперацію "Павутина", можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що в СБУ вже назвали орієнтовані втрати Росії за сьогоднішній день.

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