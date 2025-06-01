Норвегия поддержала удары по российским аэродромам: Украина имеет полное право

СБУ провела уникальную операцию

Напомним, что сегодня, 1 июня, Служба безопасности Украины осуществила масштабную атаку на российские военные аэродромы. По данным источников РБК-Украина в СБУ, над подготовкой этой спецоперации, которая получила название "Паутина", работали полтора года.

Целью было выведение из строя бомбардировочной авиации противника на глубинных тыловых объектах. В результате удалось поразить по меньшей мере 41 самолет стратегической авиации России.

Атаки были осуществлены сразу по четырем военным аэродромам - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Подробнее обо всем, что сейчас известно об уникальной по масштабам и выполнением спецоперации "Паутина", можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что в СБУ уже назвали ориентировочные потери России за сегодняшний день.

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