Норвегія підтримала удари по російських аеродромах: Україна має повне право

Норвегія підтримує удари СБУ по російських авіабазах. Адже такі атаки відповідають міжнародному праву.

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK .

Він також зауважив, що хоч уражені бази знаходяться в відносній близькості до Норвегії, немає жодних причин, чому повинна постраждати безпосередньо Норвегія.

"Тут ми вкотре бачимо, що Україна дотримується міжнародного права та атакує відповідні військові цілі, тоді як Росія часто атакує українські міста та ранить і вбиває мирних жителів", - зазначив Ейде.

СБУ провела унікальну операцію

Нагадаємо, що сьогодні, 1 червня, Служба безпеки України здійснила масштабну атаку на російські військові аеродроми. За даними джерел РБК-Україна в СБУ, над підготовкою цієї спецоперації, яка отримала назву "Павутина", працювали півтора року.

Метою було виведення з ладу бомбардувальної авіації противника на глибинних тилових об'єктах. У результаті вдалося уразити щонайменше 41 літак стратегічної авіації Росії.

Атаки були здійснені одразу по чотирьох військових аеродромах - "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Детальніше про все, що наразі відомо про унікальну за масштабами та виконанням спецоперацію "Павутина", можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що в СБУ вже назвали орієнтовані втрати Росії за сьогоднішній день.

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