Норвегія підтримала удари по російських аеродромах: Україна має повне право
Норвегія підтримує удари СБУ по російських авіабазах. Адже такі атаки відповідають міжнародному праву.
Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.
"Тут ми вкотре бачимо, що Україна дотримується міжнародного права та атакує відповідні військові цілі, тоді як Росія часто атакує українські міста та ранить і вбиває мирних жителів", - зазначив Ейде.
Він також зауважив, що хоч уражені бази знаходяться в відносній близькості до Норвегії, немає жодних причин, чому повинна постраждати безпосередньо Норвегія.
СБУ провела унікальну операцію
Нагадаємо, що сьогодні, 1 червня, Служба безпеки України здійснила масштабну атаку на російські військові аеродроми. За даними джерел РБК-Україна в СБУ, над підготовкою цієї спецоперації, яка отримала назву "Павутина", працювали півтора року.
Метою було виведення з ладу бомбардувальної авіації противника на глибинних тилових об'єктах. У результаті вдалося уразити щонайменше 41 літак стратегічної авіації Росії.
Атаки були здійснені одразу по чотирьох військових аеродромах - "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
Детальніше про все, що наразі відомо про унікальну за масштабами та виконанням спецоперацію "Павутина", можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що в СБУ вже назвали орієнтовані втрати Росії за сьогоднішній день.
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