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Норвегия поддержала удары по российским аэродромам: Украина имеет полное право

Норвегия, Воскресенье 01 июня 2025 21:16
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Норвегия поддержала удары по российским аэродромам: Украина имеет полное право Фото: министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Норвегия поддерживает удары СБУ по российским авиабазам. Ведь такие атаки соответствуют международному праву.

Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

"Здесь мы в очередной раз видим, что Украина придерживается международного права и атакует соответствующие военные цели, тогда как Россия часто атакует украинские города и ранит и убивает мирных жителей", - отметил Эйде.

Он также отметил, что хотя пораженные базы находятся в относительной близости к Норвегии, нет никаких причин, почему должна пострадать непосредственно Норвегия.

СБУ провела уникальную операцию

Напомним, что сегодня, 1 июня, Служба безопасности Украины осуществила масштабную атаку на российские военные аэродромы. По данным источников РБК-Украина в СБУ, над подготовкой этой спецоперации, которая получила название "Паутина", работали полтора года.

Целью было выведение из строя бомбардировочной авиации противника на глубинных тыловых объектах. В результате удалось поразить по меньшей мере 41 самолет стратегической авиации России.

Атаки были осуществлены сразу по четырем военным аэродромам - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Подробнее обо всем, что сейчас известно об уникальной по масштабам и выполнением спецоперации "Паутина", можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что в СБУ уже назвали ориентировочные потери России за сегодняшний день.

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