Норвегія перегляне інвестиції в ізраїльські компанії: в чому причина

Уряд країни доручив своєму гігантському суверенному нафтовому фонду обсягом 2 трлн доларів переглянути інвестиції в ізраїльські компанії після тривалих скарг на фінансування бізнесу, що, ймовірно, допомагає Ізраїлю у військовій операції в Секторі Газа.

Міністр фінансів країни Єнс Столтенберг у вівторок, 5 серпня, доручив Центральному банку Норвегії та етичній раді нафтового фонду вивчити структуру володіння ізраїльськими компаніями через "погіршення ситуації" у Газі та на окупованому Західному березі.

Найбільший у світі суверенний фонд опинився під шквалом критики з боку політичних партій, профспілок і активістів, які звинувачують його у фінансуванні компаній, що підтримують ізраїльську окупацію палестинських територій і наступ у Секторі Газа.

Як зазначає FT, останній спалах обурення стався після того, як цього тижня норвезька газета Aftenposten повідомила, що фонд за останні два роки збільшив інвестиції в компанію Bet Shemesh Engines. За інформацією видання, компанія начебто обслуговує літаки, які Ізраїль використовує для бомбардувань Гази.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре у вівторок, 5 серпня, заявив, що "дуже стурбований" цими повідомленнями і попросив Столтенберга звернутися до Центрального банку Норвегії, що керує нафтовим фондом, і отримати "вичерпні пояснення".

"Війна у Газі суперечить міжнародному праву і завдає страшних страждань, тому цілком зрозуміло, чому виникають питання щодо інвестицій фонду в Bet Shemesh Engines", - заявив Столтенберг.

Сумнівні компанії та політична реакція

За даними щодо активів нафтового фонду, на кінець 2024 року його частка в Bet Shemesh Engines становила 15 млн доларів або 2,1%. Це у понад чотири рази більше, ніж наприкінці 2023 року - невдовзі після нападу ХАМАСу 7 жовтня, що спровокував початок війни.

Станом на кінець 2024 року, лише 0,1% активів нафтового фонду Норвегії (із загальної суми в 2 трлн доларів) були вкладені в Ізраїлі - загалом у 65 компаній на суму 22 млрд крон (2,1 млрд доларів).

Незалежна етична рада - орган, який надає рекомендації щодо виключення компаній з портфеля фонду - з 2009 року рекомендувала виключити дев'ять ізраїльських компаній. Дві з них були додані торік, коли етична рада вивчала зв’язки 20 компаній з окупацією Західного берега та війною у Секторі Газа.

Керівник нафтового фонду Ніколай Танген повідомив журналістам у вівторок, що інвестиції в Bet Shemesh Engines вкладалися через зовнішнього керуючого активами, а сама компанія не входить до жодного з переліків для виключення, які складають етична рада, ООН чи інші структури. За його словами, фонд планує "вивчити нову інформацію".

У відповідь на запитання, чи розуміє він гучну реакцію на ці викриття, Танген відповів: "Звичайно. Я бачу ті самі кадри, що й ви - це жахливо дивитися".

Деякі працівники фонду розчаровані повільним, на їхню думку, процесом надання рекомендацій етичною радою, особливо з огляду на те, що обурення протестувальників у Норвегії неодноразово спрямовувалося безпосередньо на Центральний банк в Осло.

Водночас, фонд побоюється політичної реакції з боку Ізраїлю та особливо США, якщо ухвалить рішення про масовий вихід з ізраїльських активів.

У FT також нагадали, що центристсько-лівий уряд Норвегії відчуває дедалі більший тиск із боку опозиції напередодні парламентських виборів, які відбудуться 8 вересня. Наразі вони вважаються такими, що можуть завершитися з непередбачуваним результатом.