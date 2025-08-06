Норвегія перегляне інвестиції в ізраїльські компанії: в чому причина

Норвегія перегляне виділення трильйонів доларів інвестиції низці ізраїльських компаній, які підозрюють в причетності до війни у Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Уряд країни доручив своєму гігантському суверенному нафтовому фонду обсягом 2 трлн доларів переглянути інвестиції в ізраїльські компанії після тривалих скарг на фінансування бізнесу, що, ймовірно, допомагає Ізраїлю у військовій операції в Секторі Газа.
Міністр фінансів країни Єнс Столтенберг у вівторок, 5 серпня, доручив Центральному банку Норвегії та етичній раді нафтового фонду вивчити структуру володіння ізраїльськими компаніями через "погіршення ситуації" у Газі та на окупованому Західному березі.
Найбільший у світі суверенний фонд опинився під шквалом критики з боку політичних партій, профспілок і активістів, які звинувачують його у фінансуванні компаній, що підтримують ізраїльську окупацію палестинських територій і наступ у Секторі Газа.
Як зазначає FT, останній спалах обурення стався після того, як цього тижня норвезька газета Aftenposten повідомила, що фонд за останні два роки збільшив інвестиції в компанію Bet Shemesh Engines. За інформацією видання, компанія начебто обслуговує літаки, які Ізраїль використовує для бомбардувань Гази.
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре у вівторок, 5 серпня, заявив, що "дуже стурбований" цими повідомленнями і попросив Столтенберга звернутися до Центрального банку Норвегії, що керує нафтовим фондом, і отримати "вичерпні пояснення".
"Війна у Газі суперечить міжнародному праву і завдає страшних страждань, тому цілком зрозуміло, чому виникають питання щодо інвестицій фонду в Bet Shemesh Engines", - заявив Столтенберг.
За даними щодо активів нафтового фонду, на кінець 2024 року його частка в Bet Shemesh Engines становила 15 млн доларів або 2,1%. Це у понад чотири рази більше, ніж наприкінці 2023 року - невдовзі після нападу ХАМАСу 7 жовтня, що спровокував початок війни.
Станом на кінець 2024 року, лише 0,1% активів нафтового фонду Норвегії (із загальної суми в 2 трлн доларів) були вкладені в Ізраїлі - загалом у 65 компаній на суму 22 млрд крон (2,1 млрд доларів).
Незалежна етична рада - орган, який надає рекомендації щодо виключення компаній з портфеля фонду - з 2009 року рекомендувала виключити дев'ять ізраїльських компаній. Дві з них були додані торік, коли етична рада вивчала зв’язки 20 компаній з окупацією Західного берега та війною у Секторі Газа.
Керівник нафтового фонду Ніколай Танген повідомив журналістам у вівторок, що інвестиції в Bet Shemesh Engines вкладалися через зовнішнього керуючого активами, а сама компанія не входить до жодного з переліків для виключення, які складають етична рада, ООН чи інші структури. За його словами, фонд планує "вивчити нову інформацію".
У відповідь на запитання, чи розуміє він гучну реакцію на ці викриття, Танген відповів: "Звичайно. Я бачу ті самі кадри, що й ви - це жахливо дивитися".
Деякі працівники фонду розчаровані повільним, на їхню думку, процесом надання рекомендацій етичною радою, особливо з огляду на те, що обурення протестувальників у Норвегії неодноразово спрямовувалося безпосередньо на Центральний банк в Осло.
Водночас, фонд побоюється політичної реакції з боку Ізраїлю та особливо США, якщо ухвалить рішення про масовий вихід з ізраїльських активів.
У FT також нагадали, що центристсько-лівий уряд Норвегії відчуває дедалі більший тиск із боку опозиції напередодні парламентських виборів, які відбудуться 8 вересня. Наразі вони вважаються такими, що можуть завершитися з непередбачуваним результатом.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ХАМАС не бажає домовлятися про звільнення заручників, тому це угруповання потрібно знищити.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що через провал переговорів із ХАМАС, армії оборони Ізраїлю доведеться ухвалити рішення щодо подальших дій в анклаві.
Тим часом у Секторі Газа через бойові дії виник масштабний голод. Ізраїльська армія почала робити паузи у боях для доставки в анклав гуманітарної допомоги.