Норвегия пересмотрит инвестиции в израильские компании: в чем причина

Правительство страны поручило своему гигантскому суверенному нефтяному фонду объемом 2 трлн долларов пересмотреть инвестиции в израильские компании после длительных жалоб на финансирование бизнеса, который, вероятно, помогает Израилю в военной операции в Секторе Газа.

Министр финансов страны Йенс Столтенберг во вторник, 5 августа, поручил Центральному банку Норвегии и этическому совету нефтяного фонда изучить структуру владения израильскими компаниями из-за "ухудшения ситуации" в Газе и на оккупированном Западном берегу.

Крупнейший в мире суверенный фонд оказался под шквалом критики со стороны политических партий, профсоюзов и активистов, которые обвиняют его в финансировании компаний, поддерживающих израильскую оккупацию палестинских территорий и наступление в Секторе Газа.

Как отмечает FT, последняя вспышка возмущения произошла после того, как на этой неделе норвежская газета Aftenposten сообщила, что фонд за последние два года увеличил инвестиции в компанию Bet Shemesh Engines. По информации издания, компания якобы обслуживает самолеты, которые Израиль использует для бомбардировок Газы.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во вторник, 5 августа, заявил, что "очень обеспокоен" этими сообщениями и попросил Столтенберга обратиться в Центральный банк Норвегии, который управляет нефтяным фондом, и получить "исчерпывающие объяснения".

"Война в Газе противоречит международному праву и наносит страшные страдания, поэтому вполне понятно, почему возникают вопросы относительно инвестиций фонда в Bet Shemesh Engines", - заявил Столтенберг.

Сомнительные компании и политическая реакция

По данным по активам нефтяного фонда, на конец 2024 года его доля в Bet Shemesh Engines составляла 15 млн долларов или 2,1%. Это более чем в четыре раза больше, чем в конце 2023 года - вскоре после нападения ХАМАСа 7 октября, который привел к началу войны.

По состоянию на конец 2024 года, только 0,1% активов нефтяного фонда Норвегии (из общей суммы в 2 трлн долларов) были вложены в Израиле - всего в 65 компаний на сумму 22 млрд крон (2,1 млрд долларов).

Независимый этический совет - орган, который предоставляет рекомендации по исключению компаний из портфеля фонда - с 2009 года рекомендовал исключить девять израильских компаний. Две из них были добавлены в прошлом году, когда этический совет изучал связи 20 компаний с оккупацией Западного берега и войной в Секторе Газа.

Руководитель нефтяного фонда Николай Танген сообщил журналистам во вторник, что инвестиции в Bet Shemesh Engines вкладывались через внешнего управляющего активами, а сама компания не входит ни в один из списков для исключения, которые составляют этический совет, ООН или другие структуры. По его словам, фонд планирует "изучить новую информацию".

В ответ на вопрос, понимает ли он громкую реакцию на эти разоблачения, Танген ответил: "Конечно. Я вижу те же кадры, что и вы - это ужасно смотреть".

Некоторые сотрудники фонда разочарованы медленным, по их мнению, процессом предоставления рекомендаций этическим советом, особенно учитывая тот факт, что возмущение протестующих в Норвегии неоднократно направлялось непосредственно на Центральный банк в Осло.

В то же время, фонд опасается политической реакции со стороны Израиля и особенно США, если примет решение о массовом выходе из израильских активов.

В FT также напомнили, что центристско-левое правительство Норвегии испытывает все большее давление со стороны оппозиции накануне парламентских выборов, которые состоятся 8 сентября. Сейчас они считаются такими, которые могут завершиться с непредсказуемым результатом.