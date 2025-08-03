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ХАМАС не хоче угоди, угруповання потрібно знищити, - Нетаньяху

Неділя 03 серпня 2025 22:45
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ХАМАС не хоче угоди, угруповання потрібно знищити, - Нетаньяху Фото: Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ХАМАС не хоче угоди щодо заручників. Він додав, що сповнений рішучості знищити угруповання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Заява Нетаньяху була зроблена після нещодавно опублікованих відео, на яких зафіксовано двох сильно виснажених заручників у Секторі Гази.

За словами Нетаньяху, ці ролики доводять, що ХАМАС не зацікавлений у досягненні угоди про звільнення заручників. Крім того, ці кадри зміцнили його вирішити "ліквідувати" терористичне угруповання.

"Я прекрасно розумію, чого хоче ХАМАС. Йому не потрібна угода. Він хоче нас зломити - цими жахливими відео, цією брехливою пропагандою жахів, яку він поширює по всьому світу", - каже Нетаньяху.

Звертаючись до ізраїльської громадськості, прем'єр заявив, що був "шокований жахливими відео", після чого поговорив із сім'ями заручників. Він додав, що ХАМАС морить полонених голодом "так само, як нацисти морили голодом євреїв".

"Але ми не зламаємося. Я сповнений ще більшої рішучості звільнити наших полонених синів, знищити ХАМАС і гарантувати, що Газа більше ніколи не буде становити загрозу Ізраїлю", - резюмував Нетаньяху.

Демілітаризація ХАМАС і заклик країн

Нагадаємо, днями спецпредставник Трампа Стів Віткофф побував у Газі, а також зустрічався з сім'ями ізраїльських заручників. На цій зустрічі він сказав, що ХАМАС нібито заявив про готовність до демілітаризації (роззброєння).

При цьому він зазначив, що новин про прогрес у переговорах про заручників немає. Також він сказав, що працює разом з Ізраїлем над планом завершення війни в Секторі Газа.

Ще варто зазначити, що на опубліковані відео ХАМАСом, відреагував не тільки Нетантяху. За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, кадри свідчать, що "ХАМАС більше не повинен відігравати жодної ролі в майбутньому Гази".

Крім того, сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав ХАМАС скласти зброю і звільнити заручників. Він підкреслив, що міжнародна гуманітарна допомога має бути доставлена населенню Гази якомога швидше і в повному обсязі.

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Нетаньяху ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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