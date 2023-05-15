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Норвегія цьогоріч проведе навчання для 3200 військових ЗСУ

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Понеділок 15 травня 2023 08:26
Норвегія цьогоріч проведе навчання для 3200 військових ЗСУ Фото: Норвегія проведе навчання для 3200 воїнів ЗСУ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В 2023 році збройні сили Королівства Норвегія планують провести тренування для 3200 українських військових - як у себе в країні, так і за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб України.

Зазначається, що з квітня інструктори Норвезької нацгвардії почали інтенсивне навчання 100 воїнів ЗСУ з військової медицини, вогневої підготовки та командного лідерства, яке триватиме чотири тижні.і

"Ми підтримуватимемо підготовку та навчання українських кадрів як у Норвегії, так і в інших країнах. Така підтримка стає дедалі важливішою, оскільки Україна використовує все більше західних матеріалів", - зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Нагадаємо, що Росія перекинула до кордону з Норвегією і Фінляндією максимальну з початку повномасштабного вторгнення в Україну кількість стратегічних бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю.

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