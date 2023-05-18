ua ru
Чт, 18 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Норвегія виділила ЄБРР ще 130 млн. євро для допомоги енергетиці України

Новость на русском →
Норвегія, Четвер 18 травня 2023 10:30
Норвегія виділила ЄБРР ще 130 млн. євро для допомоги енергетиці України Фото: ЄБРР отримав 130 млн євро для допомоги енергетиці України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Норвегія виділила 1,5 млрд норвезьких крон (близько 130 млн євро) на підтримку діяльності Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо зміцнення енергетичної безпеки в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄБРР.

За даними прес-служби, про рішення було оголошено під час щорічних зборів ЄБРР та бізнес-форуму, які проходять в Узбекистані.

Цей грант є продовженням гранту у розмірі 2 млрд норвезьких крон (195 млн євро в еквіваленті), який Норвегія надала в листопаді 2022 року, щоб "Нафтогаз" закупив критично важливий газ для забезпечення опалення та електрики для домашніх господарств та підприємств.

Як зазначили у банку, Норвегія приєднується до низки донорів, які через ЄБРР відгукнулися на потреби фінансової та технічної підтримки України. На сьогоднішній день на підтримку української економіки було виділено близько 1,5 млрд євро.

Нагадаємо, Норвегія надасть допомогу Україні у розмірі 6 млрд євро протягом п'яти років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄБРР Норвегия
NEWS
У Повітряних силах розповіли про особливість нічної ракетної атаки
У Повітряних силах розповіли про особливість нічної ракетної атаки
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу