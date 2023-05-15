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Норвегія передала Україні критично важливий матеріал для видобування газу

Фото: Україна отримала від Equinor 2000 тон метанолу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Норвезька енергетична компанія Equinor надала АТ "Укргазвидобування" метанол обсягом 2 000 тонн. Ця критично важлива сировина для видобування, підготовки та транспортування природного газу, і вже доставлена в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

За даними прес-служби, постачання партії метанолу обсягом 2 000 т потребувало складних логістичних рішень. Вперше за час діяльності "Укргазвидобування" цю сировину було доставлено з Європи залізницею.

Постачання метанолу здійснюється за підтримки Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації Європейської Комісії (Emergency Response Coordination Centre, скорочено ERCC) за механізмом Європейського Союзу щодо захисту цивільного населення та Оперативної групи підтримки України Секретаріату Енергетичного Співтовариства (Energy Community Secretariat’s Ukraine Support Task Force, скорочено ECS-USTF).

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що Україна може відмовитись від імпорту газу вже цього року. План вимагає, щоб "Нафтогаз" збільшив видобуток на 8%, а приватні компанії - на 16% на тлі заборони експорту палива.

Водночас українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) оцінила потреби "Нафтогазу" в імпорті газу наступного опалювального сезону у 2 млрд кубометрів.

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